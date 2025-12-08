Un’auto è andata completamente distrutta in un incendio divampato nella serata di ieri, domenica 7 dicembre, in un terreno privato nelle campagne della località Su Meriagu, non lontano dalla strada statale 130, nel territorio di Decimomannu.

L’allarme è scattato intorno alle 20. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari, partita dalla sede centrale di viale Guglielmo Marconi con un’autopompa.

Gli operatori hanno domato le fiamme che avevano avvolto l’intero veicolo e hanno messo in sicurezza l’area, impedendo che l’incendio si propagasse a una vicina struttura rurale.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata