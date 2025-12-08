Il museo dell’ex colonia penale di Castiadas resterà aperto per tutto il periodo delle festività natalizie.

«Si tratta di una apertura straordinaria – sottolinea il sindaco Eugenio Murgioni – che rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di valorizzazione del nostro patrimonio culturale. L’obiettivo è garantire l’apertura del museo durante tutto l’anno».

La ex colonia penale, fondata alla fine dell’Ottocento, è stata per decenni uno dei più importanti insediamenti penitenziari agricoli d’Italia. All’interno del museo, oggi, è possibile ripercorrere la storia dei detenuti, degli agenti e delle famiglie che ci hanno vissuto, lavorato e che hanno contribuito alla trasformazione di un’area un tempo impervia in un centro agricolo produttivo. Attraverso documenti, fotografie, testimonianze e ambienti ricostruiti, il visitatore può immergersi in una pagina significativa dell' identità di Castiadas.

Il calendario delle aperture comprende 16 giorni a dicembre e altri 15 nel mese di gennaio dalle ore 10 alle ore 12 e, nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30

