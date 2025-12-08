Castiadas, le ex carceri aperte per tutto il mese di dicembreFondate alla fine dell’Ottocento, è stata per decenni uno dei più importanti insediamenti penitenziari agricoli d’Italia
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il museo dell’ex colonia penale di Castiadas resterà aperto per tutto il periodo delle festività natalizie.
«Si tratta di una apertura straordinaria – sottolinea il sindaco Eugenio Murgioni – che rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di valorizzazione del nostro patrimonio culturale. L’obiettivo è garantire l’apertura del museo durante tutto l’anno».
La ex colonia penale, fondata alla fine dell’Ottocento, è stata per decenni uno dei più importanti insediamenti penitenziari agricoli d’Italia. All’interno del museo, oggi, è possibile ripercorrere la storia dei detenuti, degli agenti e delle famiglie che ci hanno vissuto, lavorato e che hanno contribuito alla trasformazione di un’area un tempo impervia in un centro agricolo produttivo. Attraverso documenti, fotografie, testimonianze e ambienti ricostruiti, il visitatore può immergersi in una pagina significativa dell' identità di Castiadas.
Il calendario delle aperture comprende 16 giorni a dicembre e altri 15 nel mese di gennaio dalle ore 10 alle ore 12 e, nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30