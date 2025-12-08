Stamattina a Muravera il 118 ha soccorso una donna rimasta gravemente ustionata al volto, alle braccia e al torace a causa del ritorno di una fiammata. Si tratterebbe di un incidente domestico, ma al momento non sono note le cause né le modalità precise dell’accaduto.

Le ustioni riportate dalla donna sono molto gravi e i sanitari stanno valutando il trasferimento al Centro Grandi Ustionati di Sassari per ricevere cure specialistiche.

