Pula, passeggia con un coltello e hashish in centro: arrestato 22enneA casa sua i militari hanno trovato anche una cartuccia a pallettoni calibro 20 inesplosa
La scorsa notte, i carabinieri di Pula hanno denunciato in stato di libertà un giovane di 22 anni, operaio e già noto alle forze dell’ordine, per detenzione abusiva di munizionamento e porto di armi od oggetti atti ad offendere.
Il ragazzo, mentre passeggiava in centro, ha mostrato subito agitazione alla vista dei militari e ha tentato di allontanarsi, circostanza che ha spinto i carabinieri a sottoporlo a un controllo più accurato. Durante la perquisizione personale è stato trovato in possesso di 3 grammi di hashish e di un coltello a serramanico.
Le verifiche sono proseguite a casa sua, dove i militari hanno rinvenuto anche una cartuccia a pallettoni calibro 20 inesplosa. Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione delle autorità competenti.
(Unioneonline/Fr.Me.)