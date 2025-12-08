La scorsa notte, i carabinieri di Pula hanno denunciato in stato di libertà un giovane di 22 anni, operaio e già noto alle forze dell’ordine, per detenzione abusiva di munizionamento e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il ragazzo, mentre passeggiava in centro, ha mostrato subito agitazione alla vista dei militari e ha tentato di allontanarsi, circostanza che ha spinto i carabinieri a sottoporlo a un controllo più accurato. Durante la perquisizione personale è stato trovato in possesso di 3 grammi di hashish e di un coltello a serramanico.

Le verifiche sono proseguite a casa sua, dove i militari hanno rinvenuto anche una cartuccia a pallettoni calibro 20 inesplosa. Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione delle autorità competenti.

(Unioneonline/Fr.Me.)

