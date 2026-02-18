Ha registrato un’ampia partecipazione e un riscontro incoraggiante il primo appuntamento del 2026 promosso da Plastic Free nel territorio di Senorbì, dedicato alla tutela dell’ambiente e alla cura degli spazi comuni. Teatro dell’iniziativa il Parco di Santa Mariedda, dove 17 volontari, guidati dalla referente locale Giulia Caredda, si sono ritrovati per un intervento di pulizia e raccolta dei rifiuti abbandonati.

Un’azione concreta che ha segnato l’avvio delle attività annuali dell’associazione in paese e che punta non solo a restituire decoro alle aree pubbliche, ma anche a promuovere una maggiore consapevolezza sul rispetto dell’ambiente e sulla riduzione dell’uso della plastica.

Tra i partecipanti anche una famiglia brasiliana residente a Senorbì, la cui presenza ha rafforzato il valore inclusivo dell’iniziativa, testimoniando come la sensibilità verso i temi ambientali possa unire culture e percorsi diversi all’interno della stessa comunità. All’appuntamento ha preso parte anche Alberto Garau, nuovo referente Plastic Free per Vallermosa. La sua presenza ha evidenziato lo spirito di collaborazione tra territori vicini e realtà impegnate nella salvaguardia ambientale, nella convinzione che la rete tra volontari rappresenti uno strumento fondamentale per incidere in maniera più efficace.

Soddisfazione nelle parole di Giulia Caredda: «Il primo evento Clean Up 2026 a Senorbì si è concluso con grande partecipazione, nonostante le condizioni meteo non ideali. Il nostro obiettivo non è soltanto ripulire il parco, ma soprattutto sensibilizzare la comunità, affinché un giorno iniziative di raccolta come questa non siano più necessarie». Un ringraziamento è stato rivolto ai volontari e al Comune di Senorbì per il supporto organizzativo. La sinergia tra istituzioni e cittadinanza attiva si conferma così una leva essenziale per diffondere buone pratiche ambientali e rafforzare il senso di appartenenza al territorio.

