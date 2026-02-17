Al via le domande per la richiesta di danni provati nel territorio comunale dal ciclone Harry il 19 e il 20 gennaio scorso. Prevista la concessione di contributi economici ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo, ai beni mobili, alle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi del ciclone harry per i quali e’ stato dichiarato lo stato di calamità naturale con deliberazione della Giunta comunale.

Possono presentare domanda per la concessione dei contributi i soggetti che hanno subito danni all’abitazione di residenza, alle autovetture private e alle attività economiche e produttive (con esclusione di quelle afferenti al comparto agricolo e/o zootecnico).

Per presentare domanda di contributo all’amministrazione comunale, è necessario accedere al Sistema informativo Integrato di Protezione Civile (SIPC), all’indirizzo web https://sipc.regione.sardegna.it/welcome mediante SPID, CIE o CNS.

Le domande dovranno essere presentate attraverso il portale SIPC entro il 18 marzo prossimo.

