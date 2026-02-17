Uomo dotato di grande senso civico e con due passioni: la musica e la storia di Carbonia, città in cui era arrivato da bambino con la sua famiglia. Si è spento oggi all'età di 91 anni Antonino, ma per tutti Nino, Mistretta.

Originario di Salemi (Sicilia, in provincia di Trapani) per oltre 30 anni è stato integerrimo dipendente del Comune, ma smessi i panni dell’impiegato ha sempre rivestito quelli del musicista (era un buon violinista) e del ricercatore, tanto da diventare anch’egli memoria storica delle vicende della città raccontate nel libro “L’anello spezzato”, presentato due anni fa nella sezione di Storia locale della Grande miniera dove si recava spesso (unitamente al municipio) per svolgere le sue ricerche.

Anche l’amministrazione comunale e il sindaco Pietro Morittu hanno espresso il cordoglio a nome della città.

