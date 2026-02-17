Reso noto il calendario delle manifestazione del Carnevale sinnaese organizzato dalla Pro Loco. Si inizia domenica prossima 22 febbraio con la sfilata di carri allegorici e maschere fra le vie del paese. Si partirà alle 15 dalla Piazza Sant'Isidoro col corteo che attraverserà poi le vie Giardini, Piazza Funtanalada, via Trento, Mazzini, Caprera, dei Mille, Costituzione,Trieste, Perra, Eleonora d’Arborea, Funtaneddas, Roccheddas, Tiziano, Iglesias con arrivo alla Piazza Sant’Isidoro. Il primo marzo appuntamento dalle 15 con Is cerbus e Is cerbixeddus. Il 15 marzo nella pista di Bellavista si svolgeranno le pariglias e la pentolaccia.

