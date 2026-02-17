Muravera, danni anche all'Ecocentro: la Cosir comunica la chiusuraLa decisione dopo il vento forte dei giorni scorsi
Il vento del 12 febbraio scorso ha provocato danni anche all'ecocentro di Muravera. Da qui la necessità della chiusura per poter provvedere alle operazioni necessarie per rimetterlo a regime. Lo comunica la Cosir, la società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale.
«La Cosir - si legge in una sua nota – comunica che in seguito ai danni provocati dal forte vento del 12 febbraio l’Ecocentro di Muravera resterà chiuso al pubblico fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Ci si scusa per il disagio».