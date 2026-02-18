Incappucciato, col viso coperto, con una luce controllava se all’interno delle auto in sosta ci fosse qualcosa da rubare.

È stato ripreso il ladro che da mesi sta imperversando a Selargius, soprattutto nella zona di San Lussorio. Le lamentele dei residenti della zona si ripetono da tempo ma il malvivente, a quanto pare, continua ad agire impunito.

Nelle scorse settimane sono stati infranti i vetri di alcuni veicoli e in un caso il ladro era stato messo in fuga dall’intervento di un uomo allertato da alcuni rumori. Ma intanto il finestrino era stato infranto.

Chi abita nella zona vive nell’esasperazione: i ladri sono entrati anche in alcune case.

(Unioneonline/E.Fr.)

