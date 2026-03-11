Diecimila euro dalle multe per migliorare la sicurezza stradale. È la somma che il Comune di Senorbì prevede di incassare nel 2026 dalle sanzioni per violazioni al Codice della strada, sulla base degli introiti registrati negli anni precedenti.

La Giunta ha approvato la delibera che stabilisce come verranno utilizzate queste risorse nel bilancio di previsione. Come previsto dalla normativa nazionale, i proventi saranno destinati a interventi legati alla sicurezza della viabilità e al potenziamento dei controlli.

Una quota di 3 mila euro andrà alla manutenzione e al miglioramento della segnaletica stradale, tra sostituzioni, ammodernamenti e interventi di messa a norma. Altri 3 mila euro saranno invece destinati al rafforzamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni, anche attraverso l’acquisto di mezzi e attrezzature per il servizio di polizia locale. La parte restante, pari a 4 mila euro, servirà per ulteriori interventi sulla sicurezza della circolazione: manutenzione delle strade comunali, tutela degli utenti più vulnerabili – come pedoni, anziani e ciclisti – e iniziative di educazione stradale nelle scuole. Il Comune dovrà inoltre trasmettere entro il 31 maggio ai ministeri delle Infrastrutture e dell’Interno la relazione sull’utilizzo dei proventi delle sanzioni, come previsto dalla legge.

