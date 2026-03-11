Elezioni dei sindaci, in Sardegna si voterà il 7-8 giugnoCoinvolti 149 Comuni e quasi 440mila elettori: attesa la delibera di Giunta
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L’ufficialità arriverà oggi, quando la Giunta approverà la delibera che fissa le amministrative in Sardegna per domenica 7 e lunedì 8 giugno, quindi due settimane dopo rispetto al resto d’Italia.
Al voto in questa tornata di primavera sono chiamati 149 Comuni, compreso Elmas dove la sindaca uscente Maria Laura Orrù ha rassegnato le dimissioni un mese fa (annunciando comunque la sua ricandidatura), con un anno e mezzo di anticipo rispetto alla scadenza naturale.
Gli elettori coinvolti sono invece circa 440mila.
I Comuni al voto su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale
(Unioneonline)