Due persone intossicate e danni a un’abitazione. È il bilancio di un incendio in una casa a Sestu.

Sono stati alcuni vicini, alle prime luci dell’alba, a dare l’allarme alla vista del fuoco e a chiamare i vigili del fuoco, intervenuti con tre squadre. Il rogo è stato spento e una donna con il figlio adulto con disabilità sono stati soccorsi dal 118 sul posto per una leggera intossicazione e trasferiti al Policlinico per accertamenti.

Limitati i danni, con alcune stanze annerite per il fumo.

