Incidente sulla 554, direzione Motorizzazione civile di Cagliari, in territorio di Selargius.

Tre le auto coinvolte in un tamponamento, una è finita fuori strada.

Tre persone sono rimaste ferite: uno è stato portato in codice rosso (ma per dinamica) al Brotzu, altri due in codice giallo rispettivamente al Brotzu e al Policlinico.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, la Polizia locale di Selargius per i rilievi del caso.

