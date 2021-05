Si è svolta oggi a Selargius la cerimonia di premiazione dei ragazzi della terza B della scuola media di Via Delle Begonie per i lavori effettuati durante l'anno sul riciclo dei rifiuti.

C’è chi ha trasformato un vecchio asciugacapelli in aspirapolvere, unendo una bottiglietta di plastica all’apparecchio e dotandolo di piccole pale di plastica, e chi ha ridato vita allo schermo di una tv non più funzionante: occhi, naso e braccia ricavate da semplici presine.

Una nuova e originale veste ai rifiuti, frutto del progetto didattico Raee lab, ideato e promosso dal Comune di Selargius insieme a Campidano Ambiente (la società che gestisce il Servizio di Igiene urbana), partito a novembre dell’anno scorso e concluso questa mattina.

“A tutti loro vanno i complimenti da parte di tutta l’Amministrazione comunale”, commentano il sindaco Gigi Concu e il vicesindaco Gabriella Mameli.

“Il nostro Comune è attentissimo alle tematiche ambientali e costantemente impegnato nella lotta all’inciviltà e al contrasto delle cattive abitudini in fatto di differenziata, poche e semplici regole del vivere civile che purtroppo non tutti rispettano – osservano -. Siamo fortemente convinti che una buona educazione in tal senso debba partire dalle nuove generazioni, capaci, come spesso accade, di insegnare tanto anche a noi adulti”.

Soddisfazione è stata espressa anche da Carlo Lolliri, l’Amministratore delegato di Campidano Ambiente che con i tecnici Laura Marconi e Flavia Biggio ha organizzato la giornata di premiazione online.

