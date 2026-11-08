È di cinque feriti, di cui tre in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto in territorio di Ussana, lungo la Statale 128.

Secondo una prima ricostruzione, due auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 con diverse ambulanze.

Le persone coinvolte sono state soccorse: tre sono state trasferite in ospedale in codice rosso, altre due in codice giallo. Gli uomini del 115 hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata. In azione anche i carabinieri per i rilievi.

(Unioneonline)

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