È in pericolo di vita il ragazzino di 15 anni coinvolto in un gravissimo incidente avvenuto lungo la provinciale 21, a Burcei.

Il giovane era a bordo di uno scooter 125 assieme a un amico, suo coetaneo. I due per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati con un’auto condotta da una donna di 56 anni.

Violentissimo l’impatto. La donna alla guida dell’auto è rimasta illesa, più gravi le conseguenze per i due ragazzini, entrambi soccorsi dal personale del 118 che ha prestato le prime cure urgenti. Il giovane alla guida è stato portato in codice giallo nell’ospedale più vicino, l’altro ragazzo è finito in pronto soccorso con assegnato un codice rosso. La prognosi è riservata, sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena, coadiuvati dal personale della Stazione di Maracalagonis, per i rilievi necessari a ricostruire la precisa dinamica dell'evento. I veicoli coinvolti sono stati sottoposti a sequestro.

(Unioneonline)

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