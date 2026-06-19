Incidente stradale questo pomeriggio sulla strada provinciale 21 che da Burcei porta a Campuomu. Sono rimasti coinvolti un'auto e uno scooter: due ragazzi sono stati accompagnati in ospedale, uno in codice rosso per dinamica e l’altro in codice giallo. Sul posto, assieme al 118, sono intervenuti i carabinieri di Burcei e del Nucleo radiomobile di Quartu per i rilievi di legge. Si cerca di risalire alla dinamica dell'incidente e alle eventuali responsabilità.

Raffaele Serreli

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