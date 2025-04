Tragedia all'alba sulla statale 466 al km 9.600, tra Serdiana e Ussana, dove una moto è volata fuori strada all’altezza di una curva: una caduta fatale per un 37enne di Quartu, Mirko Farris, morto sul colpo dopo aver battuto pesantemente il capo sull'asfalto. In ospedale è invece finito il conducente della moto, Roberto Sirigu, 39 anni, ugualmente di Quartu, ricoverato al Brotzu in osservazione. L’uomo, al momento del ricovero, era cosciente e presentava ferite in diverse parti del corpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Dolianova, che hanno effettuato i rilievi di legge. È arrivato anche il capitano Luca Delle Vedove, comandante della Compagnia di Dolianova. La moto Kawasaki era condotta da Roberto Sirigu, che ne è anche il proprietario: all'altezza di una curva della strada Serdiana-Monastir, il conducente ha perso il controllo del mezzo, scivolato sull'asfalto. Mirko Farris è morto sul colpo: inutili i tentativi dei sanitari di salvargli la vita. Il ferito, come detto, è stato accompagnato al Brotzu con un’ambulanza del 118.

Nessun altro mezzo sarebbe rimasto coinvolto nell'incidente. Non sarebbe da escludere invece da escludere presenza di un cane sull'asfalto che il conducente della moto potrebbe aver visto all'ultimo momento senza riuscire a evitarlo con la moto diventata incontrollabile. Di sicuro, se così è accaduto, lo stesso cane non è stato comunque investito. Sarebbe questa una delle ipotesi seguita dai carabinieri che si stanno muovendo anche per risalire a eventuali testimonianze senza evidentemente trascurare altre ipotesi. Per il momento si fanno solo ipotesi. La moto è stata sequestrata per i necessari accertamenti tecnici.

