È comparsa in via Val d’Aosta mesi fa, da allora automobilisti e ciclisti sono costretti a fare uno slalom per evitare la grossa buca formata sull’asfalto a causa della perdita di una condotta. Carmelo Mura, pescatore residente in paese, percorre quella strada tutti i giorni e tocca costantemente con mano la sua pericolosità: “Di questo passo prima o poi qualcuno si farà male per colpa di questa buca, ho segnalato il problema più volte ma nulla è stato fatto, il Comune si è limitato a posizionare un cartello, ma ogni auto che passa lo butta giù”. Umberto Russo, assessore ai Lavori pubblici, spiega le difficoltà del Comune nel far intervenire Abbanoa: “La voragine è stata generata dalla perdita di una condotta, se non viene riparata non si può richiedere l’asfalto. Abbiamo sollecitato Abbanoa più volte, di recente abbiamo anche incontrato i vertici dell’ente gestore di acque e fognature, ma le attese per gli interventi di riparazione continuano ad essere lunghi”.

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