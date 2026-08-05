La compagnia barracellare di Muravera sarà di nuovo operativa, forse, dal mese di settembre. Lo ha assicurato l’assessore all’Ambiente del Comune di Muravera Valerio Boi in risposta all’interpellanza del gruppo di opposizione “Muravera Insieme” che chiedeva, appunto, un impegno per il rilancio della compagnia che è ferma per diverse problematiche da alcuni mesi. “Al momento – ha detto Boi in Aula – la compagnia è inattiva, tra l’altro il 31 luglio è scaduta la convenzione col Comune che dobbiamo rinnovare. Da parte nostra c’è la volontà di proseguire e migliorare l’attività”.

C’è persino la proposta di estendere la compagnia ai Comuni vicini, in particolare Villaputzu e San Vito: “Sarebbero stati di grosso aiuto - ha aggiunto l’assessore all’Ambiente – soprattutto nei controlli in spiaggia e sulle dune ma anche nelle zone interne dove registriamo sempre più l’abbandono di rifiuti da parte degli incivili”. Quanto al mezzo antincendio acquistato dal Comune proprio per i barracelli “è al sicuro – ha concluso Boi – e non appena la compagnia ripartirà glielo consegneremo”.

Soddisfatto della risposta il capogruppo di minoranza Michele Secci: “Ringrazio l’assessore Boi - ha detto – anche per averne discusso prima del Consiglio. L’interpellanza che abbiamo presentato non era un attacco all’amministrazione anche perché la vicenda dei barracelli risale a diversi anni fa. L’importante è risolvere la questione”.

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