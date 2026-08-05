Fiamme nel pomeriggio vicino alla vecchia Orientale sarda in territorio di Sant'Isidoro di Quartucciu, ad alcuni chilometri dal villaggio omonimo, col rogo che ha raggiunto i cortili di alcune abitazioni di campagna, danneggiato altre costruzioni e portando all’evacuazione di due persone.

Una donna si è sentita male tanto da rendere necessario l’intervento di un’ambulanza per i soccorsi.

Sul posto I Vigili del fuoco, i volontari del Ns e del Paff di Quartu, "I volontari di Quartucciu" e due squadre di volontari dell'Estonia e della Francia. Domate le fiamme, è iniziata la bonifica del sito. Durante l'intervento i volontari stranieri assieme al Paff hanno salvato un cane rimasto bloccato in una delle abitazioni.

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