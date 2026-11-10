Dopo una temporanea sospensione del servizio, legata al pensionamento della bibliotecaria Marcella Usai, la Biblioteca comunale di Sarroch riapre le porte al pubblico. A garantire la ripresa delle attività sono le nuove operatrici, Noemi e Susanna, già impegnate anche nel riordino e nella risistemazione degli spazi dopo il periodo di chiusura.

Una ripartenza accolta con soddisfazione dall'amministrazione comunale, che punta a fare della biblioteca un luogo sempre più accessibile e frequentato, soprattutto dai giovani. «Siamo contenti che il servizio sia ripartito e rivolgiamo alle nuove bibliotecarie i nostri migliori auguri di buon lavoro – sottolinea Rebecca Scano, assessore alla Cultura e alla Pubblica istruzione –. Con questo affidamento, il nostro obiettivo è rendere la biblioteca il più possibile fruibile nelle fasce pomeridiane, favorendo la partecipazione dei giovani e offrendo loro un punto di riferimento per lo studio. Lavoreremo per renderla un luogo accogliente, in cui le diverse generazioni possano incontrarsi».

La nuova organizzazione degli orari è stata pensata per rispondere alle esigenze di studenti e lavoratori, con una particolare attenzione alle aperture pomeridiane. La biblioteca sarà accessibile il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 16 alle 19; il martedì e il giovedì sarà aperta anche la mattina, dalle 9 alle 12, oltre alla consueta fascia pomeridiana dalle 16 alle 19.

La ripresa del servizio rappresenta soltanto il primo passo di un progetto più ampio. Nei prossimi mesi sarà elaborato il regolamento della biblioteca, mentre da dicembre prenderanno il via le attività di promozione della lettura, con iniziative pensate per coinvolgere fasce di pubblico differenti, dai più piccoli agli adulti.

Tra gli obiettivi dell'amministrazione c'è inoltre il recupero dei due piani superiori dell'edificio, attualmente non utilizzati. «La nostra visione comprende anche il recupero di questi spazi. Il prossimo passaggio sarà procedere con le prove di carico, necessarie a verificarne la capacità portante – conclude Scano –. L'obiettivo è realizzare un polo culturale che possa diventare un punto di riferimento per tutto il territorio».

Un progetto che guarda dunque oltre la semplice riapertura degli scaffali, con l'ambizione di restituire alla comunità un luogo di incontro, conoscenza e partecipazione.

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