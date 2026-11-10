Quasi sei anni dall'avvio dell'opera e un immobilismo che continua a preoccupare i cittadini, costretti ogni giorno a fare i conti con una viabilità caratterizzata da scarsa illuminazione e situazioni di pericolo. Cresce la protesta a Capoterra per il mancato completamento degli interventi di adeguamento idraulico dei rii San Girolamo e Masone Ollastu, lungo la statale 195. Per chiedere una ripresa concreta dei lavori, il Comitato Ponti Sicuri SS.195 ha organizzato un sit-in di sensibilizzazione in programma sabato 14 novembre, alle 9.30, alla rotatoria di Su Loi, nei pressi del cantiere di Masone Ollastu.

L'iniziativa nasce dalla preoccupazione per le condizioni dei due corsi d'acqua e per i rischi legati al mancato completamento delle opere, soprattutto con l'arrivo delle piogge autunnali e invernali. Ma a pesare sulla quotidianità dei residenti è anche la situazione della viabilità alternativa, che negli anni ha creato disagi e problemi di sicurezza.

Massimo Gentile, uno dei promotori dell'iniziativa, chiarisce lo spirito della mobilitazione: «Non si tratta di una protesta contro le istituzioni, ma di un'azione civica e pacifica per sollecitare risposte e impegni concreti da parte dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera». All'appuntamento sono stati invitati la presidente della Regione, gli assessori regionali ai Lavori pubblici e all'Ambiente e Protezione civile, il presidente della Città metropolitana di Cagliari, i rappresentanti di Anas, il sindaco di Capoterra con l'assessore comunale ai Lavori pubblici e la Cmc di Ravenna, impresa appaltatrice. «Vogliamo solamente essere ascoltati. L'assenza degli interventi necessari mette a rischio la sicurezza idrogeologica del territorio e continua a penalizzare la mobilità quotidiana dei residenti, in particolare di chi prima si spostava in bicicletta o a piedi».

Sulla stessa linea Giacomo Mallus, anche lui tra i promotori del sit-in: «Da sei anni non si può raggiungere a piedi Su Loi da Frutti d'Oro. La bretella realizzata per aggirare il cantiere è buia e pericolosa e il rischio di incidenti frontali è all'ordine del giorno. Ci auguriamo che qualcuno ci ascolti e comprenda i nostri disagi».

Alla mobilitazione parteciperà anche l'ex sindaco Francesco Dessì, che pone l'accento soprattutto sulla sicurezza della viabilità alternativa: «Non è chiaro quando verranno ultimati i lavori di Su Loi. Quello che conta è che vengano migliorate le condizioni della bretella. Tanto per cominciare potrebbero illuminarla, visto che è con il buio che dimostra tutta la sua pericolosità».

Sabato sarà presente anche il sindaco Beniamino Garau, che ha annunciato il proprio sostegno alla mobilitazione: «Questa è la battaglia di tutti i capoterresi. In questi anni non siamo rimasti con le mani in mano, abbiamo sollecitato costantemente Anas per avere risposte, ma non c'è stato il confronto trasparente che avremmo voluto». Il primo cittadino richiama anche le difficoltà societarie che hanno interessato le imprese coinvolte nell'appalto: «Il blocco del cantiere di Su Loi non è mai stato soltanto un problema di organizzazione dei lavori, ma si inserisce nelle difficoltà societarie e finanziarie che hanno coinvolto prima Manelli Impresa e poi Cmc. Non è accettabile che per completare un'opera così importante si debba attendere così tanto tempo».

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