Importante finanziamento per il Comune di Uta, che ha ottenuto dalla Regione 500mila euro destinati alla messa in sicurezza e alla manutenzione straordinaria della cappella del cimitero comunale, in via Cimitero.

La Giunta comunale, guidata dal sindaco Paolo Angioni, ha approvato con la deliberazione del 6 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) lo schema di convenzione con l’assessorato regionale dei Lavori pubblici, necessario a disciplinare l’erogazione delle risorse e la realizzazione dell’intervento.

Il finanziamento è stato assegnato nell’ambito delle risorse previste dalla legge regionale del 21 settembre 2026, che ha stanziato complessivamente 20 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria delle chiese nei Comuni sardi.

L’amministrazione di Uta aveva presentato la richiesta di contributo il 18 settembre scorso, ottenendo l’intero importo richiesto. Le risorse regionali saranno erogate in un’unica soluzione, dopo il perfezionamento della convenzione e la registrazione dell’impegno contabile da parte della Regione.

Il Comune sarà responsabile della progettazione, dell’affidamento dei lavori, dell’esecuzione e del collaudo dell’intervento, con l’obbligo di rendicontare le spese e rispettare le disposizioni previste dalla convenzione. La durata prevista dell’accordo è di 24 mesi.

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