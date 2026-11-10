Villasimius, via libera al quarto lotto della riqualificazione del centro storicoApprovato il progetto esecutivo per la nuova pavimentazione e il rifacimento dei sottoservizi. L’intervento sarà affidato con una procedura negoziata e finanziato con risorse comunali e regionali
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Villasimius prosegue il percorso di riqualificazione del centro storico con il quarto lotto di lavori dedicato alla nuova pavimentazione e ai sottoservizi. Con la determinazione del 19 ottobre 2026, (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) il Comune ha approvato il progetto esecutivo e disposto l’avvio della procedura negoziata per individuare l’impresa incaricata di realizzare le opere.
L’intervento prevede un investimento complessivo di 637 mila 482,97 euro, destinato a migliorare la qualità degli spazi urbani e a intervenire sulle infrastrutture a servizio delle strade interessate
La copertura finanziaria è assicurata attraverso tre diverse fonti: 305mila euro di fondi comunali, 300mila euro provenienti dalla Regione e ulteriori 32.482,97 euro di risorse comunali finanziate attraverso l’imposta di soggiorno, nell’ambito degli interventi di rigenerazione urbana.
Tra le motivazioni che hanno portato l’amministrazione ad accelerare l’iter figura la necessità di avviare il cantiere nel periodo più favorevole all’esecuzione delle opere, tenendo conto delle caratteristiche economiche di Villasimius, fortemente legate alla stagione estiva. Un altro obiettivo è rispettare il cronoprogramma finanziario, evitando il rischio che le risorse stanziate non vengano impegnate nei tempi previsti.
(Unioneonline/En.Ne.)