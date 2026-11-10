Lotta alle discariche abusive a Decimoputzu, nuovi fondi per pulire le aree degradateL'Area tecnica del Comune sblocca ulteriori risorse a favore della società incaricata del recupero ambientale. L'intervento punta a restituire decoro e tutela al territorio
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Il Comune di Decimoputzu ha impegnato ulteriori 2 mila 600 euro a favore della società Ecostema srl nell’ambito del progetto di recupero ambientale delle aree degradate dall’abbandono dei rifiuti.
Il provvedimento, contenuto nella determinazione dell’area tecnica del 9 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), si inserisce in un intervento finanziato dalla Regione con 70mila euro.
La nuova somma sarà imputata al bilancio comunale 2026-2028, sul capitolo relativo alle spese per la raccolta e il trasporto dei rifiuti. L’obiettivo complessivo del progetto è il recupero delle aree compromesse dall’abbandono incontrollato dei rifiuti e il miglioramento del decoro e della tutela ambientale del territorio comunale.
(Unioneonline(En.Ne.)