Un uomo è stato colpito alla testa da una fucilata nel primo pomeriggio di oggi in via Bassi, strada di Giliacquas, a Elmas. 

Le sue condizioni sono gravi: sul posto è intervenuto il 118, con un’ambulanza. 

Stando alle primissime informazioni i carabinieri avrebbero già fermato chi ha sparato. 

L’aggressione sarebbe avvenuta in strada, sotto gli occhi di alcuni testimoni. 

- Notizia in aggiornamento – 

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