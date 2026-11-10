la violenza
10 novembre 2026 alle 15:16aggiornato il 10 novembre 2026 alle 15:57
Elmas, colpito da una fucilata in strada: è graveIntervento di carabinieri e 118 nel primo pomeriggio: preso il presunto aggressore
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Un uomo è stato colpito alla testa da una fucilata nel primo pomeriggio di oggi in via Bassi, strada di Giliacquas, a Elmas.
Le sue condizioni sono gravi: sul posto è intervenuto il 118, con un’ambulanza.
Stando alle primissime informazioni i carabinieri avrebbero già fermato chi ha sparato.
L’aggressione sarebbe avvenuta in strada, sotto gli occhi di alcuni testimoni.
- Notizia in aggiornamento –
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