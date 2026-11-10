L'assessorato regionale ai Lavori Pubblici ha concesso al Comune di Burcei un finanziamento di 500.000 euro per l'ampliamento del cimitero comunale.

La Giunta comunale ha subito approvato la variazione urgente di bilancio per dare subito avvio all'iter progettuale dell'opera. Un problema vecchio di anni con difficoltà spesso a trovare anche uno spazio per le sepolture.

Si è anche in attesa In attesa di approvare la variante al PUC che permetterà di identificare la nuova area dove poter realizzare il nuovo cimitero. Nell'attesa, l'unica soluzione immediata sarà quella di ampliare parzialmente il vecchio cimitero esistente con un progetto di sopraelevazione proprio per la mancanza di aree per nuovi loculi.

«Affrontare una situazione davvero difficile - dice il sindaco Marcello Malloru - con pochi loculi ancora disponibili con la paura di dover seppellire fuori dal nostro paese i nostri cari. Col nuovo finanziamento si potrà intervenire in tempi ristretti, puntando sempre alla realizzazione di un nuovo cimitero. Gli uffici comunali, nonostante la grave carenza di organico, stanno garantendo un supporto straordinario a questa Amministrazione, con impegno e dedizione, anche in situazioni di emergenza come questa. Il cimitero è il luogo della memoria e del rispetto. Prendersene cura significa prendersi cura delle nostre famiglie e della nostra storia».

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