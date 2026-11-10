L’intervento di ristrutturazione, iniziato lo scorso 24 settembre, ha permesso di riorganizzare gli spazi dei locali e di dotare gli sportelli degli strumenti necessari per il superamento del divario digitale che impedisce ai cittadini di alcune zone marginali l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali.

L’ufficio postale di via Parrocchia riaprirà al pubblico venerdì prossimo. Donori è uno dei 7.000 comuni italiani con meno di 15mila abitanti coinvolti nel progetto nazionale. “Polis – Casa dei Servizi Digitali” per rendere più semplice e veloce l’utilizzo dei servizi della Pubblica Amministrazione. Da venerdì prossimo sarà possibile richiedere i primi tre “certificati” Inps direttamente a sportello: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

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