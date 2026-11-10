Grave incidente, lunedì sera, sulla Statale 195. All’altezza del cavalcavia di Villa San Pietro un’auto, probabilmente anche a causa dell’oscurità che incombe sulla strada, ha travolto un toro selvatico che si trovava sulla carreggiata. Il cristallo anteriore è esploso dopo l’urto, ma il conducente della vettura e sua moglie, residenti a Pula, sono rimasti praticamente illesi. Sono stati trasportati in pronto soccorso, ma dove entrambi si stavano già dirigendo all’ospedale perché poco prima la donna era rimasta ferita dopo una caduta.

L’animale non ce l’ha fatta: è morto nell’impatto. Ingenti i danni all’auto, un’Alfa 159. Sul posto i barracelli, i carabinieri e la Asl.

(Unioneonline)

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