Sarroch, l’ufficio postale diventa sostenibileCompletata l’installazione di nuovo sistema fotovoltaico sul tetto della sede
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Proseguono, anche nella Città Metropolitana di Cagliari, gli interventi di Poste Italiane a favore della sostenibilità ambientale. È stata completata, infatti, presso l’ufficio postale di via al Mare a Sarroch, l’installazione di nuovo sistema fotovoltaico sul tetto della sede, in grado di generale una potenza complessiva di circa 16 KW, per una previsione di energia prodotta annualmente di circa 24.000 kWh, e che consentirà un risparmio in termini di emissione di anidride carbonica di circa 12 tonnellate annue.
L’installazione del sistema fotovoltaico posizionato a Sarroch fa parte di un progetto di Poste più ampio che prevede l’installazione di impianti con una potenza media di circa 50kWp per un perimetro di potenza complessiva pari a circa 19MWp, intervenendo su siti di medie e grandi dimensioni, tra cui uffici postali, sedi direzionali e centri di meccanizzazione postale.
Il numero dei pannelli installato da Poste Italiane è specifico per ogni impianto fotovoltaico, nel rispetto della taglia degli immobili e delle caratteristiche tecniche.