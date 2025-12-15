Il 19 e 23 dicembre torna “Divini suoni", a Settimo San Pietro, tra cultura, tradizione ed enogastronomia.

Il Festival dedicato alla musica, al vino e alle eccellenze del territorio animerà per un intero mese le piazze e le strade dei sei centri del Parteolla e del Basso Campidano. La rassegna, promossa dall’Unione dei Comuni con il sostegno della Fondazione di Sardegna e della Regione, è coordinata dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

Il programma per Settimo San Pietro prevede per il 19 dicembre alle ore 17.30 a Casa Dessy la proiezione del film “La storia di un riscatto”, la vera storia del sequestro di Giuseppe Vinci.

Al termine del film dibattito alla presenza dello stesso ex sequestrato Giuseppe Vinci. Il 23 dicembre dalle ore 19 a Casa Dessy, concerto di Claudia Aru e degustazione gratuita vini della Cantina Ferruccio Deiana.

