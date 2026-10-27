Quando i soccorritori del 118 sono arrivati nella sua abitazione ha detto di essersi ferito sul lavoro: aveva una lesione all’addome. Ma quella che sembrava una vicenda dai contorni poco chiari è stata causata solo da una incomprensione: il ventisettenne è egiziano e non parla bene l’italiano.

L’allarme è scattato in serata a Sarroch quando gli operatori del 118 sono intervenuti in una casa a seguito di una chiamata: qui c’era il giovane. Mentre venivano prestate le prime cure il ragazzo ha provato a spiegare come si fosse ferito. E da quello che aveva detto in un italiano stentato sembrava si fosse ferito sul lavoro.

“Allora perché era a casa?”: questa la domanda che si sono posti anche i carabinieri, chiamati per indagare sul caso. Dopo una prima fase di incertezza è emersa la dinamica dell’incidente: il ragazzo era sì al lavoro, alla Saras, ma si è ferito con lo spuntone di un guardrail mentre tornava a casa a piedi, lungo la strada asfaltata, al buio.

Alla fine è riuscito a dare una versione ritenuta credibile: ora si trova al Brotzu, non è in pericolo di vita.

(Unionenline)

© Riproduzione riservata