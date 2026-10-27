Le prospettive di valorizzazione delle colture cerealicole e leguminose, con particolare attenzione all'agricoltura biologica e alle varietà tradizionali, saranno al centro dell'incontro in programma giovedì 29 ottobre, alle 17, nella biblioteca comunale Emilio Pisano di Mandas, in via Canonico Dessì.

L'appuntamento offrirà l'occasione per fare il punto sulle attività dimostrative condotte negli ultimi anni e sulle opportunità di sviluppo del settore agricolo. Dopo i saluti del sindaco Umberto Oppus e del direttore del Servizio Produzioni Vegetali di Laore Sardegna, Marcello Onorato, saranno illustrati i risultati di quattro anni di sperimentazioni sul grano duro, le esperienze con la lenticchia biologica e quelli del progetto “Bio furat”, dedicato alla coltivazione del grano tenero con metodo biologico.

Un approfondimento riguarderà le popolazioni evolutive di grani antichi, duri e teneri, e le possibilità di valorizzarne le farine attraverso la trasformazione alimentare. Nel corso dell'incontro saranno presentati anche alcuni prodotti ottenuti dalle farine di grano tenero coltivato nel campo dimostrativo. La giornata si concluderà con una degustazione, che permetterà ai partecipanti di conoscere direttamente le potenzialità di queste colture e i loro possibili utilizzi.

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