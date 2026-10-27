Un cammino tra spiritualità, natura e testimonianze della storia millenaria della Sardegna. Sabato 31 ottobre il territorio di Suelli ospiterà una nuova tappa di “Sulle Vie di San Giorgio Vescovo”, il progetto promosso dall’Associazione Santrujosci Obispu che valorizza “Su Camin’e Santrujosci Obispu”, il Cammino dedicato al santo vescovo.

La giornata prenderà il via alle 8.15 con il ritrovo dei partecipanti al Parco dei Santi Cosma e Damiano, dove sarà possibile effettuare le iscrizioni. La partenza è prevista alle 8.30, con un itinerario che attraverserà alcuni luoghi significativi del territorio.

La prima sosta sarà alle 9.40 alla fonte di San Giorgio, legata alla devozione e alle tradizioni popolari locali. Alle 10.30 il gruppo raggiungerà il nuraghe Piscu, importante testimonianza della civiltà nuragica, prima di proseguire verso il Santuario di San Giorgio, dove l'arrivo è previsto intorno alle 11.30. Al santuario i partecipanti potranno apporre il timbro sulle credenziali del pellegrino. La mattinata si concluderà con il tradizionale pranzo del pellegrino, occasione di incontro e condivisione tra i camminatori. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i numeri 335 7802522 e 347 9298975.

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