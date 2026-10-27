Un nuovo impianto fotovoltaico sul tetto dell’ufficio postale di via Provinciale per ridurre i consumi elettrici e le emissioni di anidride carbonica. Poste Italiane ha completato l’installazione del sistema, che avrà una potenza complessiva di circa 14 kW e consentirà di produrre annualmente circa 20mila kWh di energia rinnovabile.

L’intervento permetterà di evitare l’emissione di circa 10 tonnellate di CO₂ all’anno, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale della struttura.

L’installazione rientra nel più ampio programma di sostenibilità ambientale portato avanti da Poste Italiane, che prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici su immobili di medie e grandi dimensioni, tra cui uffici postali, sedi direzionali e centri di meccanizzazione postale.

Il progetto complessivo comprende impianti con una potenza media di circa 50 kWp, per una capacità totale prevista di circa 19 MWp. Il numero dei pannelli viene definito per ciascuna installazione in base alle dimensioni degli edifici e alle caratteristiche tecniche delle strutture.

Con il nuovo impianto, anche l’ufficio postale di Domus de Maria contribuisce così al percorso di transizione energetica, attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili e una maggiore attenzione all’efficienza dei consumi.

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