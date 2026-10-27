Tornano a Quartu le giornate dedicate al benessere animale e alla prevenzione del randagismo. L'appuntamento è per giovedì dalle 9 alle 11,30 al parco Parodi a Sant'Andrea, nel litorale con il nuovo Microchip day.

L'iniziativa come sempre e dedicata alla microchippatura gratuita dei cani ed è realizzata dal Comune in collaborazione con il canile Shardana e con ATS Sardegna – ASSL Cagliari, nell’ambito della campagna “Insieme contro il randagismo e per il rispetto degli animali”. All’appuntamento saranno presenti anche la Garante comunale degli animali Donatella Perseo e le Guardie Zoofile OIPA Cagliari. Per partecipare basta presentarsi con il proprio cane (o i propri cani) e con un documento di identità.

L’applicazione del microchip è gratuita e, come sempre, è gratuita anche l’iscrizione all’anagrafe canina. Si procederà in base all’ordine di arrivo, fino a esaurimento delle disponibilità previste. La scelta del litorale, come capitato anche in altre occasioni, non è casuale.

È soprattutto lungo la costa e nella campagna che si verifica il maggior numero di abbandoni con cani adulti e soprattutto cuccioli che vengono lasciati soli in mezzo alle strade senza alcuno scrupolo. Con il microchip invece ogni cane avrà la certezza di ritrovare la strada di casa e in caso di abbandoni il proprietario incorrerà in denunce e multe salate.

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