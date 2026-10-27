Il cimitero di Quartu si prepara alla commemorazione dei defunti e alle celebrazioni di Ognissanti. Da giovedì e fino al 2 novembre il camposanto sarà aperto con orario continuato: da giovedì al 31 ottobre dalle 8 alle 17,50 e l’1 e 2 novembre dalle 8 alle 16,50.

Dal 3 novembre riprenderanno i consueti orari invernali: dal martedì al venerdì dalle 8 alle 11,50 e dalle 15 alle 16,50. Il sabato dalle 8 alle 16,50 e la domenica e i festivi dalle 8 alle 12,50. Il lunedì è il giorno di chiusura. Intanto lunedì 2 giorno di commemorazione dei defunti, alle 15,30 sarà celebrata, come di consueto, la messa in cimitero con tutti i sacerdoti della forania di Quartu.

L’altare sarà sistemato a pochi passi dall’ingresso principale. Domenica 1 novembre invece alle 11 il parroco della basilica don Alfredo Fadda celebrerà la messa nella chiesa di San Pietro di Ponte all’interno del cimitero monumentale. E ieri mattina gli operai della ditta Avr, responsabile della manutenzione del verde in tutta la città, hanno sistemato fiori colorati nelle aiuole esterne e in quelle interne del camposanto, in vista del grande afflusso di persone in visita ai parenti defunti. Nelle giornate di più grande afflusso saranno presenti anche gli agenti della Polizia locale per regolare il traffico davanti al cimitero e l'ingresso e l'uscita dalle aree parcheggi.

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