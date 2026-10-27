La condotta di via Bellieni a Selargius sarà rifatta integralmente. È quando è stato deciso durante un sopralluogo del presidente del Consiglio d’Amministrazione di Abbanoa, Giuseppe Sardu, con i tecnici responsabili della gestione delle reti idriche. Da alcune settimane si registravano continui cali di pressione e interruzioni: le segnalazioni dei residenti non sono cadute nel vuoto e hanno già portato a diversi interventi anche di ripristino della legalità. Erano presenti nella via diversi allacci abusivi che sono stati eliminati durante un’operazione che ha coinvolto non solo i tecnici del Gestore, ma anche i carabinieri della stazione di Selargius centro. Successivamente sono state eseguite diverse attività di ripristino della piena funzionalità della rete idriche che hanno riguardato le saracinesche di regolazione. Ora si passa alla sostituzione integrale di tutta la rete idrica: l’impresa delle manutenzioni è già stata allertata ed entrerà in azione la prossima settimana. Saranno posizionati circa 60 metri di nuove tubature del diametro tra gli 80 e i 100 millimetri e rifatti anche gli allacci alle utenze che hanno manifestato criticità.

“È un nostro preciso dovere risolvere i problemi dell’utenza”, commenta il presidente del CdA di Abbanoa Giuseppe Sardu. “Per questo motivo abbiamo messo in campo tutte le attività per arrivare a una soluzione definitiva delle criticità che si sono manifestate in questa strada”.

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