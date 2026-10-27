Una nuova rotatoria per migliorare la sicurezza e la funzionalità della viabilità lungo la statale 195, all’altezza della lottizzazione Picciau, nel punto in cui si incrocia con via delle Felci. Il Comune ha avviato l’iter amministrativo per realizzare l’opera, con l’attivazione della procedura che riguarda l’approvazione del progetto, la variante urbanistica e l’acquisizione delle aree necessarie. Per consentire la realizzazione della rotatoria sarà necessario intervenire sulla pianificazione urbanistica vigente, dal momento che alcune delle aree interessate ricadono in zona agricola e altre in zona S3 del Piano urbanistico comunale.

La conclusione della conferenza di servizi potrà quindi comportare la variante al Puc, con la nuova destinazione delle superfici interessate a viabilità. Il procedimento prevede inoltre l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. «L’obiettivo del progetto», spiega il sindaco, Beniamino Garau, «è migliorare la sicurezza e la funzionalità di un nodo stradale lungo una delle principali arterie del territorio, un’opera che i residenti attendono da anni».

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