Giovedì dalle 9 alle 11, la ProService S.p.a. - Servizio Antinsetti - effettuerà la disinfestazione da blatte in corrispondenza delle caditoie stradali delle seguenti strade: Via dei Ginepri; Via San Salvatore (Tratto compreso tra Via Pace e Via Roma); Via Pola; Via de Gasperi (Tratto compreso tra Via la Malfa e il Cv. 70); Via Salvemini (Tratto compreso tra Via Oristano e Via Milano); Via Romagnino (Tratto compreso tra Via della libertà e Via Allende) e Via Manno (Tratto compreso tra Via Vienna e Via Satta);

I cittadini residenti in queste strade dovranno attenersi a diverse prescrizioni: allontanare dalle adiacenze della strada biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali domestici presenti negli spazi interessati dall’intervento o prospicienti ad essi; tenere gli infissi esterni chiusi durante la disinfestazione e per almeno 15 minuti dopo l’ultimazione della stessa. E' fatto divieto di transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata durante il trattamento e nei 30 minuti successivi.

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