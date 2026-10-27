Anche quest'anno Quartu partecipa alle Giornate del Romanico con un fitto calendario di appuntamenti nel fine settimana. Si comincia sabato alle 19 con un suggestivo concerto “Dialoghi sonori” a lume di candela nella chiesa di Sant’Agata con il soprano Valentina Marghinotti e il tenore Fabio Brundu accompagnati dal pianoforte di Andrea Cossu a cura dell’associazione musicale Ennio Porrino per rivivere le atmosfere del Medioevo attraverso la musica. Domenica apriranno le porte per le visite guidate le chiese di Sant’Agata, Santa Maria di Cepola, San Benedetto, San Forzorio e San Pietro di Ponte dalle 9,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 18,30.

Alle 16,30 nella chiesa di Santa Maria di Cepola, ci sarà la recita del rosario in lingua sarda con Peppino Patteri accompagnato dalle launeddas. Nella chiesa di San Benedetto invece alle 19 ci sarà il concerto del coro gregoriano del gruppo vocale Laeti cantores, diretto dal maestro Giovanni Schirra. Per l’intera giornata musicisti itineranti accompagneranno i visitatori nelle chiese. Un bus navetta con partenza da piazza Azuni alle 10, alle 12 e alle 15,30 accompagnerà nella chiesa di San Forzorio. Dalle 10 alle 11 e dalle 11 alle 12 sono previste anche visite guidate a Molentargius. Un percorso alla scoperta della flora spontanea e delle erbe utilizzate nel Medioevo. Il percorso inclusivo anche per le persone non vedenti, sarà sensoriale con l'utilizzo di tavole tattili e il coinvolgimento dei diversi sensi.

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