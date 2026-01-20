La mareggiata che da ore sta colpendo la costa ha completamente invaso la strada di Foxi, dove il mare si è lasciato alle spalle un letto di sassi e di ogni tipo di materiale riportato a riva dal mare.

Un’anziana è stata messa in salvo dalla polizia locale e dagli operai dell’Ufficio tecnico: le squadre di soccorso sono successivamente tornate nell’abitazione per recuperare il cagnolino della donna, impaurito dall’acqua che aveva completamente invaso le stanze e dal fumo scaturito da un cortocircuito.

Il piccolo animale è stato poi visitato dal veterinario Giuseppe Scioni, e riconsegnato alla sua proprietaria che lo attendeva al Centro di aggregazione sociale.

