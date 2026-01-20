Sarroch, a Foxi un'anziana e il suo cane salvati dalla polizia localeL’acqua aveva completamente invaso le stanze, fumo per un cortocircuito
La mareggiata che da ore sta colpendo la costa ha completamente invaso la strada di Foxi, dove il mare si è lasciato alle spalle un letto di sassi e di ogni tipo di materiale riportato a riva dal mare.
Un’anziana è stata messa in salvo dalla polizia locale e dagli operai dell’Ufficio tecnico: le squadre di soccorso sono successivamente tornate nell’abitazione per recuperare il cagnolino della donna, impaurito dall’acqua che aveva completamente invaso le stanze e dal fumo scaturito da un cortocircuito.
Il piccolo animale è stato poi visitato dal veterinario Giuseppe Scioni, e riconsegnato alla sua proprietaria che lo attendeva al Centro di aggregazione sociale.
