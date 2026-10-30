San Gregorio senza telefono e internet, residenti e attività commerciali ancora isolatiDisagi a Burcei e Sinnai per l’assenza di collegamenti
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Continua la situazione di disagio per i residenti di San Gregorio e dintorni per la mancanza di linea telefonica e internet.
Da tempo le amministrazioni comunali di Burcei e Sinnai sono impegnate per la soluzione del problema.
Il comune di Burcei punta alla realizzazione di un impianto ripetitore per la diffusione del segnale.
C’è stato anche un sopralluogo per indicare la possibile area del progetto che dovrebbe essere realizzato da un’impresa privata del settore.
Al momento la situazione appare difficile con i tempi di realizzazione del ripetitore che non si annunciano brevi. Così l’isolamento di locali commerciali, bambini, giovani, anziani, continua.
Dice Antonio Monni di Burcei: «Per telefonare da San Gregorio è necessario arrivare fino a cruxi lillius con gli operatori telefonici che non danno riscontro alle segnalazioni». Notevoli i disagi e i danni per l'economia della zona.