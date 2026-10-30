Muravera, via alla pulizia dei canaliIl progetto approvato dalla Giunta comunale vale circa 130mila euro
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Ripulire dalla vegetazione e dai detriti i corsi d’acqua che attraversano il paese di Muravera. Il progetto approvato dalla Giunta comunale di Muravera per un importo di circa 130mila euro (Dip, documento di indirizzo alla progettazione) prevede in particolare un intervento di pulizia a monte del centro abitato, dove in seguito alle piogge confluisce l’acqua che poi si riversa nei canali tombati prima di raggiungere il canale delle acque alte al centro del paese. Sempre all’interno del paese si procederà con la pulizia dei canali a cielo aperto (sarò eliminata la vegetazione infestante).
Diversi i punti in cui si interverrà: rio Sant’Anna, rio Santa Lucia, rio Funtanamontis, rio San Leonardo, canale Bau Sparas, il grande canale tombato che si trova sotto via Giardini e ancora il canale delle acque alte sino all’intersezione con il Rio Niu e’Crobu. L’obiettivo, come viene riportato nella relazione tecnica “è quello di ripristinare la piena funzionalità idraulica di tuti i canali.
Nel frattempo la Cosir, la ditta che gestisce il servizio di igiene urbana, ha provveduto come da accordo col Comune di Muravera, alla pulizia del canale delle acque alte nel tratto più vicino al centro abitato. Canale che versava in condizioni fatiscenti da molti mesi. Una immagine non bella per i residenti e, soprattutto, per i turisti.