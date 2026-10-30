Per chi percorre la 131 in direzione Cagliari slalom tra buche e avvallamenti nel tratto compreso tra Sardara e Serrenti, nella provincia del Medio Campidano, sono all’ordine del giorno.

Proprio su quel tratto della statale l’Anas ha in programma «investimenti di rifacimento delle pavimentazioni pari a circa 15 milioni di euro», lavori «suddivisi in diversi interventi il primo dei quali, tra il km 35 e il km 40, è di imminente avvio», fa sapere l’azienda, ma nel frattempo per evitare danni ai veicoli, o semplicemente di sobbalzare alla guida, automobilisti, motociclisti e autotrasportatori si spostano (potendo) direttamente sulla corsia di sorpasso, quando non è messa peggio, e i sindaci del territorio si preoccupano di segnalare le criticità in attesa che sulla principale arteria stradale della Sardegna partano i tanto attesi cantieri.

© Riproduzione riservata