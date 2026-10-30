C'è voluta una lunga attesa ma adesso tutta la zona attorno al poliambulatorio Asl e alla guardia medica in via Bizet a Quartu ha la nuova segnaletica. Gli operai, coordinati dagli agenti del settore Traffico e viabilità della Polizia locale hanno tracciato strisce pedonali, stop, linee di mezzeria e parcheggi. E' stato messo in sicurezza anche l'incrocio tra via Bizet e via Marconi rimasto per diverso tempo senza segnaletica e molto pericoloso perchè spesso lo si attraversa senza dare precedenza a chi arriva da viale Marconi. Qualche tempo fa era stato solleciato anche un riordino degli stalli di fronte all'ingresso dove si parcheggia senza lasciare lo spazio per passare nemmeno alle ambulanze. Un problema che era stato sollevato anche dai sindacati. " Va bene rifare la segnaletica"commenta una paziente diretta all'Asl Rita Cogoni, "ma sia in via Bizet, sia in piazza Marcora dall'altra parte, dovrebbro controllare e multare le persone che parcheggiano in doppia fila ostruendo il passaggio e creando enormi disagi". Cosa che accade tutti i giorni dove pur di non sosare nelle strisce blu si lascia l'auto a intralciare percorsi e davanti ai cancelli delle abitazioni.

Giorgia Daga

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