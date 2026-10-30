Una caccia al tesoro piena di sorprese e di misteri è in programma a Quartu nel giorno di Ognissanti, domenica 1 novembre. Lo scenario de “Il Segreto dei Cappuccini”, sarà piazza Iv Novembre da cui partirà appunto una caccia al tesoro culturale e urbana per scoprire la città attraverso enigmi, indizi, luoghi, persone e storie. I partecipanti riceveranno il kit del segreto e si incammineranno senza conoscere il percorso.

Saranno gli enigmi a indicare, tappa dopo tappa, dove andare: bisognerà osservare particolari nascosti, incontrare i Custodi, risolvere prove e ricostruire il cammino di un misterioso frate Cappuccino che, secondo il racconto, dimenticò il luogo in cui aveva nascosto il suo tesoro. Quartu diventerà così parte del gioco: strade, chiese, luoghi della memoria e attività cittadine saranno l'occasione per conoscere la città guardandola con occhi diversi.

E il tesoro? Esiste davvero e bisognerà trovarlo. Al termine dell'avventura, una leggera musica di sottofondo e un grazioso rinfresco accompagneranno il momento dei saluti, con l'augurio di ritrovarsi alla prossima iniziativa. Una città. Sette indizi. Un vero tesoro da trovare.

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