Sono entrati dentro il supermercato Lidl sulla statale 131 a Sestu, hanno prelevato merce di vario tipo poi hanno oltrepassato le casse senza pagare nonostante il tentativo di fermarli del direttore del punto vendita.

Due cittadini tunisini sono stati arrestati ieri dai carabinieri con l’accusa di rapina. La loro fuga, prima a piedi e poi su un monopattino, è stata bloccata dall’arrivo di una pattuglia dei militari di Sestu.

(Unioneonline/A.D.)

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